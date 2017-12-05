Выгнали за воровство: в «Уральских пельменях» озвучили правду об уходе Нетиевского

Сам бывший директор уверял, что у него перестали "гореть глаза".

Актер и участник "Уральских пельменей" Сергей Исаев назвал истинную причину расставания с создателем юмористического шоу Сергеем Нетиевским. На самом деле Нетиевский никуда не уходил – его выгнали коллеги... за воровство.

Исаев рассказал в интервью телеканалу "Звезда", что никаких творческих разногласий между Нетиевским и остальным коллективом не было, а вопрос его ухода был решен давно.

По словам шоумена, Нетиевский позиционировал себя как "очень сильного продюсера" и считал, что успех "Уральских пельменей" держится только на нем, а сама команда – авторы и актеры – это всего лишь небольшая составляющая.

Напомним, несколько дней назад Сергей Нетиевский заявил, что покинул телешоу "Уральские пельмени" из-за того, что проект остановился в развитии. Да и у самого продюсера перестали гореть глаза.

"Если человек считает, что у него не горят глаза, значит у него по-другому они стали как-то гореть, может быть они стали гореть на финансовую составляющую больше", – предположил Исаев.

Участник проекта также высказался о причинах ухода Нетиевского. "Он не ушел, его выгнали за воровство", – утверждает актер.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







