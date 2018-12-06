57-летний Эдди Мерфи стал отцом в десятый раз

Невеста Эдди Мерфи австралийская модель Пейдж Батчер 30 ноября родила актеру сына. Малыш стал десятым ребенком для своего знаменитого отца.

Эдди Мерфи уже давно носит почетное звание многодетного отца. О скандальных романах артиста в Голливуде ходят настоящие легенды, а он сам предпочитает воздерживаться от комментариев по поводу личной жизни. Тем более, последние шесть лет юморист встречается с австралийской моделью Пейдж Батчер, неизменно подчеркивая, как он счастлив с девушкой.

Пару лет назад Пейдж уже подарила Эдди дочь Иззи Уну, которая растет настоящей копией знаменитого папы. 30 ноября 2018 года австралийская модель родила еще одного малыша, который стал десятым наследником Мерфи. Пара решила назвать сына Максом, но пока они сами не дают никаких комментариев по поводу радостного события.

«Малыш Макс родился весом три килограмма и ростом 48 сантиметров. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо», — рассказал инсайдер западным журналистам.

Напомним, что возлюбленная Эдди Мерфи тщательно скрывала свое интересное положение. О беременности Пейдж Батчер стало известно лишь в августе, когда фотографы поймали девушку во время прогулки. Многие журналисты тут же обратили внимание на округлившийся живот модели.

Сам Мерфи сейчас работает сразу над несколькими проектами. Именно поэтому неизвестно, успел ли звездный отец познакомиться с сыном лично. По словам инсайдеров, отношения с Пейдж изменили всегда ветреного Эдди к лучшему, и теперь он смог остепениться.

Ранее Эдди был женат на давней подруге Николь Митчелл, которая родила ему пятерых детей. Также у юмориста есть двое сыновей от Тамары Гуд и дочь от солистки группы Spice Girls Мелани Браун. С последней Мерфи судился несколько месяцев, желая доказать, что ребенок певицы был рожден не от него. Однако ДНК-тест показал, что именно знаменитый комик является папой малышки.

В Голливуде уже несколько лет поговаривают о том, что 57-летний актер намерен жениться на своей нынешней избраннице. Пара крайне неохотно делится комментариями по этому поводу, но ходят слухи, что Пейдж уже получила предложение руки и сердца. Пока журнал People не сообщает, когда может состояться свадьба счастливых родителей. Однако поклонники надеются, что теперь любовные приключения Мерфи остались в прошлом, и он сможет сохранить очередные отношения.



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