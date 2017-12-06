Дима Билан со своим новым альбом попал в мировой iTunes

Димой Биланом установлен новый рекорд. Подобным достижением не может похвастаться ни один отечественный артист. Недавно артист выпустил новый, первый за почти три года сольный альбом "Эгоист", который не просто занял 1-ю строчку в русском рейтинге iTunes, но и оказался в мировом.

Альбом Билана, хотя и занимает 191 строчку, является единственным русскоязычным в этом рейтинге. Артиста уже поздравила его продюсер Яна Рудковская:

Сегодня прям наш с тобой день, Димыч! Новый Альбом "Эгоист" - это твой очередной шедевр! Ты почти 3 года не выпускал альбомы и собирал качественную музыку точно не зря! 1-й в Русском iTunes и ужt стартовал с 191-й строчки в мировом! Горжусь нашей работой!

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