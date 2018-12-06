Россияне высказали Путину претензии

Россияне больше не скрывают, что именно президент Владимир Путин виноват во многих проблемах, которые раньше перекладывались на региональных чиновников. Теперь же до людей дошло осознание, что за длительное время на своем посту Путин не решил многих проблем.

Свежий социологический опрос, который был проведен "Левада-центром", четко указал на то, что российские граждане возлагают ответственность за имеющиеся проблемы в стране на главу государства Владимира Путина. 83 процента опрошенных высказались в подобном ключе, что должно стать тревожным сигналом для Кремля.

Если обратиться к более детальному разбору опроса, то становится понятно, что 63 процента россиян обвиняют в текущих непростых реалиях именно Путина, тогда как косвенно ответственность Путина рассматривают 22%.

10 процентов опрошенных сделали вывод, что во всем виноваты коррумпированные чиновники. В свою очередь шесть процентов посетовали на последствиях 90-х годов, когда многим приходилось тяжело.

Вместе с этим из-за подобного недовольства, что вполне логично, снизился рейтинг Владимира Путина. На текущий момент он составляет порядка 54 процентов. Однако более точные данные привести не представляется возможным из-за слишком больших различий в результатах общественных опросов, но в целом картина очевидна - последние политические решения вызывают слишком много недовольства среди рядовых граждан.

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