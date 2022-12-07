Из российских фильмов пропадет иностранная музыка

Russf Дек 7, 2022 Интересное

В связи с отказом иностранных компаний продавать права на музыку российскому кинопроизводству, фильмы и сериалы, которые сейчас находятся на стадии съемок, претерпят некоторые изменения. Сообщается, что из них исчезнет зарубежная музыка.

Представители российской киноиндустрии приняли такое решение во избежание каких-либо проблем, которые могут возникнуть после выхода премьер. Отмечается, что российский зритель не заметит разницы, так как музыкальное сопровождение просто будет изменено. При этом в тех фильмах, которые уже вышли, музыка зарубежных исполнителей останется.

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