Цены будут расти, но не как сейчас: Минфин дал прогноз на 2024 год

Ситуация изменится, но не сразу.

В Министерстве финансов спрогнозировали инфляцию в России на 2024 год. Глава ведомства Антон Силуанов сообщил, что ожидаемая инфляция в будущем году составит 4,5%, а размер всех социальных выплат будет скорректирован.

По словам Силуанова, в Минфине ожидают инфляцию в 4-4,5%. Именно на столько планируется повысить все социальные выплаты — это нужно для того, «чтобы люди не почувствовали» рост цен.

Инфляция — это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги, а по сути — обесценивание денег из-за роста цен. По данным Росстата инфляция в России с 28 ноября по 4 декабря составила 0,12%, а с начала года цены выросли на 6,79%.

Иллюстрация: Центробанк

По данным Центробанка инфляция составила 6,7% по итогам октября, а целевой показатель — 4%. Причем, под конец года аналитики пересмотрели прогнозы по инфляции, повысив их до 7%-7,5% по итогам года.

«Существенно возросли ожидания аналитиков и на конец 2024 года — до 5,1% (+0,6 п.п. к сентябрю), — говорится в комментарии ЦБ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения». — В 2025 году и далее опрошенные Банком России аналитики ожидают инфляцию 4,0%».

По прогнозам ЦБ в следующем году инфляция снизится до 4-4,5%, на это должна повлиять проводимая регулятором кредитно-денежная политика.

Очевидно, что переход к 4-4,5% произойдет нев одночасье. Аналитики ждут пика годовой инфляции в 2024 году весной-летом, а после начнется планомерное снижение к целевым значениям.

Фото: pixabay.com

Но на деле никакого замедления инфляции не чувствуется — цены растут и растут очень заметно. Правда, власти не считают рост критичным.

«Инфляция, да, она, конечно, выше таргета, но базовая инфляция, если мы всякие плодоовощи, бензины и прочее уберем, она 5,5%. Но в общем и целом, она растет, к сожалению, последние месяцы, но не столь критично», — заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Обычные россияне с ним бы поспорили — для семейного бюджета и каждодневных трат рост цен на продукты и услуги очень ощутим.

На 11% по итогам года подорожало такси, выросли цены на бензин и дизельное топливо (а от них зависят перевозки), во многих городах подорожала стоимость проезда в общественном транспорте.

Иллюстрация: "Блокнот"

Каждодневные покупки тоже выросли в цене: сильно подорожали яйца — вплоть до того, что вопросом роста цен уже занимается генеральная прокуратура, подорожало мясо, овощи и фрукты, выросли в цене импортные товары, в том числе кофе и шоколад.

Опросы показывают, что наиболее заметно, по мнению россиян, выросли в цене яйца, а также мясо и птица. 65% отмечают, что цены за последний месяц росли быстрее, чем раньше, а 22% отмечают, что рост такой же, как и раньше.

При этом 39% опрошенных уверены, что рост цен ускорится, а 40% думают, что цены будут расти в прежнем темпе. В то, что цены будут снижаться в ближайшее время верит лишь 1% россиян.

Ранее «Блокнот» рассказал, что россиянин хранил прошлогодние чеки, чтобы сравнить с сегодняшними ценами.