Специалисты рассказали о нюансах начисления пенсии

Юрист Фатима Ногайлиева рассказала о том, какие нюансы начисления пенсии стоит учитывать перед тем, как обращаться в Пенсионный фонд с целью увеличения размера выплат. По ее словам, пенсия гражданам России начисляется по наиболее выгодному для них варианту. То есть для расчета берутся необходимые периоды трудового стажа.

В некоторых случаях при появлении новой информации о трудовой деятельности размер пенсии может быть пересчитан в большую сторону. Однако в ряде ситуаций заявление о новых периодах стажа дает обратный эффект. Так происходит, например, при указании гражданином отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет. В этом случае из трудового стажа для расчета пенсии будет убрано 1,5 года.

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