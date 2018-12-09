Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной

09.12.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии ПорошинойАктер начал помогать бывшей супруге, узнав, что она осталась одна.

Актер Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной, которая разошлась с Ильей Древновым. Он стал помогать бывшей жене сразу же, как узнал, что она теперь одна.

Порошина рассталась со своим супругом и осталась в «положении» одна. И Куценко сразу же заявил, что готов оказать ей поддержку, и уже сдержал свое слово. Он рассказал, что регулярно звонит бывшей жене, чтобы узнать, что ей нужно и какие у нее возникли проблемы, чтобы помочь по возможности.

Как передает 7days.ru, Куценко заявил, что он держит ситуацию под контролем. Он признался, что взял на себя эту роль, поскольку его бывшей супруге не на кого положиться. Кто биологический отец будущего ребенка не сообщается. Куценко рассказал, что этот мужчина никак не участвует в жизни будущего малыша.

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