Работающим пенсионерам поднимут пенсии в 2019 году

09.12.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

На текущий момент времени трудно переоценить актуальность такой темы, как пенсионные преобразования. Власти страны затеяли изменения целенаправленно, чтобы сбалансировать экономику страны, которая начала захлебываться из-за социальных расходов.

Работающим пенсионерам поднимут пенсии в 2019 году

Несмотря на все заявления властей, в том числе президента Владимира Путина о том, что на "социалке" экономить не будут, на практике все получается с точностью до наоборот. Достаточно вспомнить о решении правительства поднять пенсионный возраст, против чего много лет выступал Путин, но затем смирился и подписал соответствующий закон.

Теперь же внимание переключилось на работающих пенсионеров. Помимо того, что их с 2016 года лишили привычной индексации пенсий, сейчас возникли разговоры о том, чтобы и вовсе лишить трудящихся пенсионеров пенсий. Правда, пока они ведутся на уровне рассуждений и вряд ли в ближайшие годы можно ожидать принятия решений в этой плоскости.

Чтобы снизить градус напряжения в обществе, российские чиновники пообещали работающим пенсионерам повышение пенсий в 2019 году. Оно произойдет не в рамках привычной индексации, а в августе, когда трудящимся пенсионерам произведут традиционный перерасчет пенсий. Благодаря этому, в максимальном выражении размер прибавки будет исчисляться 245 рублями. Однако более конкретные данные можно говорить на основе размера пенсионной выплаты человека.

Что касается сроков возвращения индексации пенсий для тех пенсионеров, которые трудятся в пожилом возрасте, то здесь вопрос остается открытым. Согласно самым свежим данным, произойдет это не раньше 2021 года.

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