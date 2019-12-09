Сына Валерии прооперировали после аварии под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин был прооперирован после дорожной аварии, в которую попал под Санкт-Петербургом. Авария, по словам продюсера Иосифа Пригожина, произошла в Тосно, передает в воскресенье, 8 декабря, РЕН ТВ.

По его словам, молодой человек утром в воскресенье ехал в Петербург на выступление артистки, он хотел сделать матери сюрприз. За рулем машины находилась его девушка Лиана. Автомобиль врезался в отбойник и вылетел в кювет.

Фото автомобиля после ДТП, а также «историю», снятую в больнице, Арсений Шульгин выложил в Instagram.

Как отметил Пригожин, в настоящее время молодой человек находится в больнице в Тосно, но вскоре будет доставлен в Москву.



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