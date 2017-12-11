Алину Кабаеву назвали официальной женой Путина

Вот уже несколько лет в прессе обсуждаются новости, из которых следует, что президент РФ Владимир Путин имеет тайный роман с прославленной спортсменкой Алиной Кабаевой. В основном поток подобных сообщений идет из-за рубежа, где уверяют, что Путин и Кабаева успели даже сыграть свадьбу.

Российский президент принципиально никого не посвящает в свою личную жизнь. Это обстоятельство создает почву для появления все новых и новых слухов и домыслов. Основная часть из них, как полагают россияне, не имеет с действительностью ничего общего.

Несколько дней назад в Вильнюсе состоялся очередной "Форум Свободной России". Не трудно догадаться, что обсуждалось на этом мероприятии, куда пожаловали представители российской интеллигенции с либеральными настроениями. Они всеми силами попытались помочь спецслужбам Запада по части расширения санкционного списка в отношении РФ.

На Форуме было решено включить дополнительные 88 человек в новый пакет санкций, который в начале будущего года должен быть одобрен в Америке. В новый список вошли многие российские политики, в том числе Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков и многие другие. Примечательно, что нашлось в санкционном списке и место для таких людей, как режиссер Оливер Стоун, украинский блогер Анатолий Шарий и бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони.

Но больше всего удивление вызывает позиция по поводу Алины Кабаевой. Ее причислили к "семье Владимира Путина". Представители мероприятия озвучили версию, что Кабаева является законной женой Путина. Сегодня экс-гимнастка возглавляет "Национальную Медиа Группу". Таким образом определенная часть общественности официально признала наличие отношений между Путиным и Кабаевой.

Безусловно, ждать комментариев в развернутой форме по этому поводу из Кремля, совершенно не приходится. Там предпочитают никак не комментировать не только личную жизнь российского президента, но и новые санкции.

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