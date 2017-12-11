Летучая со скандалом покинула Первый канал

Знаменитая ведущая Елена Летучая со скандалом уволилась с Первого канала. Руководство обвинило девушку в предательстве.

Об этом рассказал журналист, занявший место Летучей на телевидении. "О Лене я услышал три года назад, тогда стажировался на Первом канале в программе "Пусть говорят". Меня взяли на ток-шоу в качестве редактора. Так вот, сел я на место Лены Летучей, которую за день до моего прихода уволили. Как позже я узнал, она работала младшим редактором, получала 35 тысяч в месяц, занималась в основном бумажной работой. Ушла она из "Пусть говорят", хорошенько поскандалив с руководством: те узнали, что Летучая ищет вакансии на других каналах, и быстренько выставили "неверную", – приводит "Собеседник" слова бывшего члена команды Малахова.

После скандального ухода из "Пусть говорят" девушка пришла на телеканал "Пятница!". Продюсер Николай Картозия разглядел в Летучей потенциал и предложил ей стать ведущей нового шоу "Ревизорро". После трех лет работы на "Пятнице!" Елена Летучая со скандалом покинула и этот телеканал. Она вернулась на Первый.

Ранее Dni.Ru писали, что расставание с "Пятницей!" оказалось очень болезненным для телеведущей. "Я целый год не являюсь лицом "Пятницы!", мне не предлагают никакие проекты и не реализовываются проекты, которые хотела я. Поэтому мне удивительны высказывания в мой адрес, я считаю, что это проявление отношения ко мне, потому что я много лет честно работала верой и правдой, никогда не нарушала контракт и делала все программы честно. Я действительно отдала каналу несколько лет своей жизни, и то, что они сейчас так себя ведут... Видимо, от обиды", – рассказывала Летучая.

Теперь ведущая будет половину своей зарплаты на Первом канале отдавать "Пятнице!". "Николай Борисович Картозия обязал меня платить 50% от моего гонорара на Первом канале. Я приняла это требование, сейчас юристы готовят расторжение договора, и я буду платить им 50%, вопросов нет. Для меня гораздо важнее реализовать проект, который я хотела делать на "Пятнице!", реализовать социально значимую историю (не только то, что я делала в "Ревизорро"). Все это намного важнее, чем все эти юридические тонкости, поэтому в этом вопросе я действую в рамках закона. Как будет подготовлен договор – будет мировая. По крайней мере, с моей стороны", – рассказала телеведущая.



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