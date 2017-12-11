Пенсии с 1 января повысят на скромный процент и далеко не всем

Отечественные пенсионеры самым внимательным образом следят за всеми изменениями в пенсионной системе нашей страны. Им важно понимать, что их ожидает в будущем. Свежие взоры направлены на 1 января. Именно на этот день назначена следующая индексация пенсий.

Важно сразу же уточнить, что с первого января будущего года пенсии повысятся далеко не у всех. Больше всего не повезет работающим пенсионерам. Им не предусмотрена очередная индексация.

В свою очередь остальным категориям пенсионерам пенсии проиндексируют на 3,7 процента. Величина, безусловно, не большая. Но в нынешних условиях пенсионеры должны ценить и такое внимание к своим проблемам со стороны государства. На такой процент власти решили провести повышение пенсий не случайно. Этот показатель полностью опирается на размер инфляции, который по результатам нынешнего года не превысит трех процентов.

Что касается дальнейшего будущего для пенсионеров, то в этом вопросе забегать слишком далеко вперед нельзя. Российские власти лишь отмечают, что готовы полностью исполнять свои социальные обязательства. Другие подробности они не раскрывают.

В этом контексте будет показательным вспомнить о свежем заявлении премьер-министра России Дмитрия Медведева. Он опроверг комментарии бывшего министра финансов страны Алексея Кудрина о том, что у Пенсионного фонда закончились деньги на выплату пенсий. Таким образом часть пенсионеров может перевести дыхание.

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