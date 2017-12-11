Путин приготовил приятные сюрпризы для пенсионеров в 2018 году

Российские власти, несмотря на все трудности с наполняемостью бюджета, пытаются заверить население страны, что все социальные обязательства будут выполняться в полном объеме. Особняком стоят пенсионеры, для многих из которых пенсия является единственным источником дохода.

Самые актуальные комментарии со стороны властей свидетельствуют о том, что президент России Владимир Путин настоятельно потребовал не снижать меры поддержки для пенсионеров. На будущий год он заготовил своеобразный сюрприз всем пенсионерам страны, когда утвердил проведение индексации на 3,7 процента. Эта величина является приятной для многих, так как превышает уровень инфляции. Последнее прогнозируется в размере 2,3 процента по итогам 2017 года.

Таким образом сам собой напрашивается вывод, что реальные доходы пенсионеров вырастут. Правда, бытует мнение, что на самом деле цены в стране на основные товары и услуги растут куда значительнее в течение года, нежели правительство отчитывается об инфляции.

Другой приятной особенностью стал перенос традиционного повышения пенсий с февраля на январь. В 2018 году неработающие пенсионеры уже в самом начале года смогут получить прибавку к своим пенсионным выплатам. Для львиной доли нуждающихся этот момент стал приятным новогодним подарком со стороны Владимира Путина.

Социальные пенсии не стали обходить стороной. По сравнению с 2017 годом они будут проиндексированы выше почти в три раза. Речь идет о 4,1 процентах вместо прежних полутора. А вот социальные выплаты в предстоящем году повысят на 3,2 процентных пункта.

Эксперты приходят к выводу, что данные шаги направлены на улучшение имиджа президента в стране. Ведь в марте будущего года состоятся президентские выборы, участие в которых накануне официально подтвердил действующий глава государства. Путин уверен, что у страны прекрасное будущее ровно до тех пор, пока ему оказывается внушительная поддержка со стороны населения.

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