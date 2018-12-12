Александр Кержаков может оказаться за решеткой

Адвокат его экс-супруги Миланы Тюльпановой подозревает, что спортсмен подделал документы.

Адвокат Александр Добровинский, который представляет в суде интересы Миланы Тюльпановой, подозревает бывшего мужа девушки Александра Кержакова в подделке документов. Он считает, что спортсмен подделал несколько справок из петербургской клиники, когда обвинял свою супругу в наркотической зависимости. Если вина Кержакова будет доказана, то он может получить до четырех месяцев тюрьмы.

В данный момент адвокат Тюльпановой готовит заявление в правоохранительные органы. Добровинский считает, что Кержаков, предоставив «липовые» справки, ввел суд в заблуждение. Также футболисту по статье могут грозить исправительные работы.

Добровинский также настаивает, что Тюльпанова призналась в наркотической зависимости под давлением мужа. Якобы он обещал забрать ребенка, если та не выступит в соцсетях с откровенным признанием. Позже Кержаков забрал себе сына, которого до сих пор не вернул супруге, сообщает портал «7 дней».

Тюльпанова недавно приезжала домой к Кержакову в надежде забрать ребенка к себе. Однако тот по телефону заявил, что не узнает голос Тюльпановой. Он наотрез отказывается отдавать сына.



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