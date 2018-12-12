Александр Кержаков может оказаться за решеткой

12.12.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Александр Кержаков может оказаться за решеткойАдвокат его экс-супруги Миланы Тюльпановой подозревает, что спортсмен подделал документы.

Адвокат Александр Добровинский, который представляет в суде интересы Миланы Тюльпановой, подозревает бывшего мужа девушки Александра Кержакова в подделке документов. Он считает, что спортсмен подделал несколько справок из петербургской клиники, когда обвинял свою супругу в наркотической зависимости. Если вина Кержакова будет доказана, то он может получить до четырех месяцев тюрьмы.

В данный момент адвокат Тюльпановой готовит заявление в правоохранительные органы. Добровинский считает, что Кержаков, предоставив «липовые» справки, ввел суд в заблуждение. Также футболисту по статье могут грозить исправительные работы.

Добровинский также настаивает, что Тюльпанова призналась в наркотической зависимости под давлением мужа. Якобы он обещал забрать ребенка, если та не выступит в соцсетях с откровенным признанием. Позже Кержаков забрал себе сына, которого до сих пор не вернул супруге, сообщает портал «7 дней».

Тюльпанова недавно приезжала домой к Кержакову в надежде забрать ребенка к себе. Однако тот по телефону заявил, что не узнает голос Тюльпановой. Он наотрез отказывается отдавать сына.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 8 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Александр Кержаков может оказаться за решеткой"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
66, за 0,220