Александр Серов впервые рассказал о причине развода

Знаменитый артист впервые рассказал подробности своего развода и ответил, почему его единственная дочь осталась жить с ним. Серов также вспомнил, как дорогая его сердцу Лена украла его часы за 300 тысяч рублей.

В браке с акробаткой Еленой Серовой, в девичестве Стебеневой, народный артист России Александр Серов прожил 18 лет, в 1993 году у пары родилась дочь Мишель. Неожиданно для многих друзей и коллег 7 лет назад Александр и Елена развелись. С тех пор, по словам артиста, они ни разу не общались. Серов не часто говорил о своих семейных проблемах, причинах расставания и о том, как так получилось, что дочь живет именно с ним. На откровенность его вызвала Лена Кудрявцева в эфире программы «Звезды сошлись».

Серов признался, хоть он и считает себя влюбчивой натурой, но консерватор, и до брака с Еленой, ни разу женат не был. Александр заявил, что не он развелся, а его теперь уже бывшая жена решила расторгнуть брак.

«Значит она приходит и говорит: «Ты знаешь, что я с тобой развожусь». Я промолчал, она вышла. Потом я попал в больницу. Она пришла с дочкой Мишель, якобы меня проведать. Лежу я в постели, она выходит и говорит: «Если ты не придешь на суд, нас разведут без тебя». Разве так можно?», – сказал Александр.

«Я перестала чувствовать его любовь. И… подала на развод. Наверное, он считает это предательством. Но если уже нет семьи, то зачем?», – говорила Елена.

Бывшая жена Серова в студию программы не пришла, но дала небольшое интервью, в котором рассказала, как она посвятила большую часть своей жизни Александру. Женщина сообщила, что 18 лет была тенью Александра Серова, бросила из-за него спорт, посвятила себя семье и родила дочь. Она считает, что их брак убила его работа. Но о других причинах, таких, как ее подозрение о неверности мужа, она умолчала: «Ну что теперь вспоминать».

Сам Александр по поводу адюльтера тоже не стал распространяться. Музыкант заметил, что супруга ни разу не застала его с другой женщиной. Зато назвал конкретные суммы денег, которые выплатил жене после развода. «Она получила около 2 миллионов долларов и 800 тысяч за квартиру, которую я ей купил», – сказал Серов. И неожиданно вспомнил, что еще будучи в браке, Елена украла у него дорогие часы.

«Леночка у меня украла часы за 300 тысяч долларов. Это в порядке вещей что ли? Мне сделали подарок серьезные люди. Я уехал на гастроли, возвращаюсь, часов нет. Спрашиваю, «почему ты продала часы». «Я хочу купить себе ломовой лексус, остальное потратить на свои нужды». Она конечно, будет смотреть и что-то говорить, но я говорю правду, только правду и ничего кроме правды», – заверил Александр.

Впрочем, несмотря на это, похоже никаких финансовых претензий к бывшей жене у него нет. Да и дочь рядом.

Кстати, во время записи программы Александр показал себя джентльменом. Среди гостей студии была Дана Борисова, которая сейчас судится с отцом своей дочери Полины. Телеведущая рассказала, что ее бывший гражданский муж требует с нее алименты в размере 70 тысяч рублей. Серов услышав эту историю, очень удивился, и тут же подарил Дане 50 тысяч. Борисова была тронута и поделилась новостью с своими подписчиками в социальной сети.

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