Анна Ковальчук взяла с Бориса Корчевникова обещание скоро жениться

Анна Ковальчук сегодня стала гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Анна Ковальчук исполняет главную роль в популярном сериале «Тайны следствия». Вот уже 17 сезонов она играет Марию Сергеевну — сама актриса отмечает, что их судьбы с главной героиней очень похожи.

«У меня было много обстоятельств — я хотела уйти. Я была беременна, болела, хотела быть с детьми, но сериал меня не отпускал», — признается актриса.

Отметим, что дочка Анны Злата также участвует в сериале. В первом сезоне в одной из серий зритель мог увидеть настоящие роды актрисы — Ковальчук позволила съемочной площадке присутствовать при таком важном событии, ведь в итоге рождение дочери стало частью легендарного сериала. Дочь Злата продолжила играть в сериале и периодически появляться в эпизодических сценах.

Анна Ковальчук почти не говорит о личной жизни — она уверена, что актер должен оставаться загадочной персоной, поэтому рада, что общественность почти ничего не знает о ее жизни вне камер.

«С 10 лет я стала мечтать о ребенке, о девочке, поэтому я очень хотела замуж и родить ребенка», — признается Анна. Также Ковальчук начала задавать провокационные вопросы ведущему программы Борису Корчевникову о личной жизни и была поражена тем, что он все еще не женат. Борис смутился от такого вопроса и признался, что однажды хотел жениться на возлюбленной, но девушка, по его словам, так и не смогла оторваться от мамы.

«Когда мы встретимся в следующий раз — ты уже должен быть женат», — пошутила Анна, обращаясь к Корчевникову. Ведущий заявил, что постарается исправить свое положение как можно быстрее. «Если учесть, что мы встречаемся раз в два года, то я успею. Не хочу больше затягивать», — поделился Борис.

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