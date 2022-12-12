Автоэксперты назвали самые бесполезные функции в автомобиле

Американская компания провела исследование среди автолюбителей, в котором приняли участие около 600 человек. Темой опроса являлось уточнение, какими функциями авто водители не пользуются и считают их бесполезными.

Первое место в рейтинге получили «подрулевые лепестки», с помощью которых можно переключать передачи вручную. 33,5% опрошенных высказались о бесполезности этой функции. 24% респондентов посчитали бесполезными автоматические двери. Эта позиция стала второй в рейтинге. Третье место занял люк, который считают бесполезным 21% участников опроса.

Rusfact.com