Азиза озвучила истинную причину смерти Юлии Началовой



Певица Азиза пришла в ужас от новости, что концерт памяти Юлии Началовой не состоится. По словам певицы, тяжело перенесшей кончину своей коллеги, истинной причиной смерти Началовой стали ее переживания.

После смерти Началовой Азиза написала новую песню, посвященную Юлии. Она собиралась исполнить ее на концерте памяти своей коллеги. Однако организовать мероприятие так никто и не взялся.

«Жаль, что концерта не будет. На таких песнях, как у Юли, растут целые поколения. Ее произведения — очень светлые и позитивные — дарили людям улыбку на лице, свет в глазах, надежду на завтрашний день», — посетовала Азиза.

При этом она выразила сожаление тем фактом, что продюсеры в свое время предпочти Началовой других артистов.

«Люди, работающие на телевидении, при жизни Началову особо не показывали. Это большая травма для нее. Обострение всех болезней, которые у нее были, на нервной почве. Все от переживаний», — заявила Азиза порталу Woman's Style.

Певица подчеркивает, что концерт в память о Началовой все-таки должен когда-нибудь состояться. Азиза выразила уверенность, что в таком случае его посетят сотни поклонников певицы.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года на 39-м году жизни. Как впоследствии рассказал отец исполнительницы, у нее произошло заражение крови и не выдержало сердце. После смерти певицы выяснилось, что у нее был диабет первой группы, красная системная волчанка (аутоиммунное заболевание) и подагра.

Звезду похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. С певицей пришли проститься родные, близкие, коллеги по цеху и многочисленные поклонники.

В середине октября завершилась тяжба по поводу наследства певицы. Как передавала «Газета.ру», стороны решили отозвать собственные иски, в результате чего судебный спор окончился в пользу хоккеиста Александра Фролова, бывшего бойфренда артистки. В результате прекращения судебных споров Фролов стал полноправным владельцем половины квартиры Началовой, другая ее часть отошла семье покойной певицы — родителям и дочери.



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