Китайцы протестуют против антиковидных мер

Russf Дек 12, 2022 Интересное

В настоящее время китайские власти объявили о том, что придерживаются «мер нулевой терпимости» в отношении коронавируса. Это означает, что если человек имел контакт с инфицированным, то он обязан уйти на изоляцию. Таким образом, среди населения Китая многие находятся в режиме локдауна с августа текущего года.

Такая ситуация сподвигла китайцев выйти на улицы городов с протестами, однако информация об акциях и митингах быстро удаляется из общего доступа. Жители Китая требуют отмены локдауна, несмотря на то, что официальные источники сообщают о росте заболеваемости коронавирусом в Китае.

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