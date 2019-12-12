Лечение аденоидов

Знаете ли Вы, что у человека, которого не вылечены были аденоиды в детском возрасте можно узнать в лицо.

Спросите как? На самом деле это заболевание оставляет «следы» при росте формирования детского лица. Во взрослом состоянии эти лица приобретают характерные черты: лицо вытягивается, приобретает овальную форму, становится одутловатым,неправильный рост костей верхней челюсти и т.д.

Встречали таких? Кстати такие лица можно среди актеров встретить.

Что же делать, что бы этот диагноз не оставил «неизгладимую» печать на лице Вашего ребенка??? Давайте разбираться вместе с отоларингологом клиники effi Еленой Владимировной Иконниковой.

Что такое аденоиды и зачем они нужны. Почему они растут?

Аденоиды – это часть иммунной системы ребенка. При каждом вдохе на них попадают вирусы, бактерии, аллергены. Тогда специальные рецепторы, находящиеся на поверхности аденоидов, начинают бороться с чужеродными агентами, формируя иммунный ответ , который позволяет защитить маленький организм от заболеваний. При этом в аденоидах начинается деление и размножение иммунных клеток, которые убивают вирусы и бактерии, тем самым увеличивая аденоидную ткань в размере.

Какие факторы способствуют появлению аденоидов?

Частые респираторные заболевания, в том числе грипп, неблагоприятные факторы внешней среды, воспаление в полости носа, ослабленный иммунитет, гастро-эзофагальный рефлюкс, аллергия, инфекционный мононуклеоз, а также несвоевременное обращение к специалисту и самолечение.

Диагностика аденоидов? В современно мире золотым стандартом в диагностике аденоидов является эндоскопия полости носа и носоглотки.

Что в состоянии ребенка должно вызвать настороженность у родителей?

Затруднение носового дыхания, храп во сне, частые простудные заболевания, снижение слуха, частые отиты, часто открытый рот, дыхание через рот, нарушение речи, постоянный кашель – повод срочно обратиться к врачу-оториноларингологу.

Может ли от аденоидита быть кашель? Конечно. Находясь в состоянии хронического воспаления или при обострении, одним из первых симптомов является кашель. Механизм развития кашля при аденоидите связан с синдромом постназального затекания. Слизь, которая стекает по задней стенке глотки, приводит к раздражению кашлевых рецепторов, расположенных в слизистой оболочке.

Когда нужно удалять аденоиды?

Для удаления аденоидов существуют абсолютные показания: СОАС (синдром обструктивного апноэ сна) задержки дыхания во сне; Экссудативный средний отит, который не поддается консервативному лечению; Неэффективность консервативной терапии аденодита с сохраняющимися симптомами храпа и обострениями, в том числе гнойными, аденодита, а также нарушение прикуса и формирование аденоидного типа лица.

Можно ли лечить аденоиды небулайзером?

Ингаляция через небулайзер при лечении аденоидов используется в качестве альтернативной или вспомогательной терапии. Ингаляция способствует устранению отека миндалин, дезинфицирует и увлажняет полость носа.

Можно ли гулять после удаления аденоидов? 7 дней после перенесенного оперативного вмешательства рекомендован домашний режим. Так как в послеоперационном периоде организма все силы иммунитета затрачивает на восстановление в послеоперационной ране, то шансы подхватить ОРЗ в разы возрастают.

Что самое Важное в лечение ребенка?

В своём подходе к лечению аденоидита у детей, я придерживаюсь принципа «не навреди». Очень важно, правильно определить тактику лечения с учетом особенностей каждого конкретного ребёнка, и вовремя скорректировать лечение, чтобы добиться выздоровления.

Елена Владимировна Иконникова - отоларинголог с более 10 летним опытом врачебной практики. Владеет эффективными методиками лечения хронического аденоидита, хронического синусита, тонзиллитов, диагностикой и нехирургическими методами лечения храпа.

В ее практике выполнено более 11 674 хирургических операций по: аденотомии, аденототонзиллотомии, шунтирование, септопластика, вазотомия, микрогайморотомия, полипотомия, репозиция костей носа.

Принимает маленьких и больших пациентов в клинике effi.

В клинике effi работают 11 ЛОР-врачей. Из них 7 врачей владеют всеми секретами ЛОР-хирургии.

Слух, голос, дыхание и красоту можно вылечить или улучшить в одной клиники. К нам приезжают пациенты со всей Сибири.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







