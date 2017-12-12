Назван средний размер пенсий в 2018 году

С наступлением нового года россияне традиционно ожидают повышения пенсий, которые происходят на основе регулярной индексации. В этом отношении 2018 год не должен стать исключением из правил. В самом начале года пройдет первая и, судя по последней информации, самая внушительная индексация.

Накануне российские чиновники рассказали о конкретных параметрах повышения пенсий в будущем году. Из этих данных следует, что на особенную прибавку к своим пенсиям их получателям рассчитывать не приходится.

Если говорить конкретнее, то в глаза сразу же бросаются страховые пенсии, которые в предстоящем году будут проиндексированы на 3,7 процента. Это произойдет 1 января, когда цена пенсионного бала повысится с 78,58 руб. до 81,49 руб.

В свою очередь средний размер социальной пенсии детей-инвалидов с детства первой группы составит 13 тысяч 699 рублей.

Отдельно уточняется, что подрастут в 2018 году пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Исключением не станут социальные пенсии. Так, с 1 апреля будут проиндексированы пенсии работающим и неработающим пенсионерам на 4,1 процента. Это приведет к подъему среднего размера социальной пенсии до девяти тысяч рублей.

Подрастут немного и страховые пенсии по старости. Рост произойдет в рамках 161,3 процента к прожиточному минимуму пенсионера. В итоге средний размер такой пенсии достигнет 14 тысяч рублей.

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