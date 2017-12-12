Опубликован рейтинг самых скандальных высказываний знаменитостей в 2017 году

Многие публичные люди не следят за тем, что говорят, а после вынуждены искать своим высказываниям оправдание.

Как гласит народная мудрость, «слово — не воробей, вылетит — не поймаешь». А уж если написано еще и пером, то и топором не вырубишь. Отечественные звезды, порой, забывают об этих простых истинах и «ляпают» языком возмутительные вещи. В Сети появился рейтинг самых скандальных высказываний теледив, которые вызвали огромный общественный резонанс.

Открывает топ-5 Любовь Толкалина, «удачно» прокомментировавшая секс-скандалы с кино-боссом Харви Вайнштейном. «Сексуальные домогательства – это же прекрасно, честное слово», — заявила актриса, объяснив свою светлую мысль тем, что продюсер получил удовлетворение, а актриса — роль. В результате хорошо всем, а главное — зрителю. После разразившейся шумихи Толкалиной пришлось просить прощение за свои необдуманные слова.

На второй строчке оказалась Рената Литвинова, которая посоветовала танцору с ограниченными возможностями, который принял участие в шоу талантов, «пристегнуть ногу», чтобы ее отсутствие не так бросалось в глаза.

Третье место заняла звезда сериала «Деффчонки» Полина Максимова, возмутившая часть своих подписчиков расистскими высказываниями насчет китайцев. У себя в аккаунте она опубликовала пост о том, что «тупые китайцы захватывают Кутузовский».

Четвертая строчка рейтинга досталась Ольге Бузовой, которая периодически веселит блогосферу своими «отличными» знаниями географии. Начинающая певица стала гостьей шоу Ивана Урганта, где похвасталась знакомством с президентом КНДР. Однако на просьбу ведущего расшифровать аббревиатуру КНДР, Бузова назвала ее не Корейской Народно-Демократической Республикой, а китайской.

Замыкает рейтинг Алла Пугачева, которая неудачно пошутила на свадебном торжестве Никиты Преснякова. Она пообещала помогать молодоженам, хотя ее пенсия настолько мала, что она и так еле-еле сводит концы с концами. Пользователи не оценили юмор Примадонны и обрушились на нее с упреками, что свадьба внука обошлась в 20 миллионов рублей, а кроме этого певица подарила молодой семье свою квартиру в центре столицы, пишет сайт «Аргументы недели».

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