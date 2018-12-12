Пенсионные удостоверения вернут в новом виде

12.12.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Масштабные дискуссии вокруг отмены пенсионных удостоверений, что произошло в 2016 году, до сих пор время от времени всплывают на поверхности. Россияне в большинстве своем оказались несогласны с подобным решением, так как привыкли к удостоверениям.

Пенсионные удостоверения вернут в новом виде

В Пенсионном фонде разъяснили, что надобность пенсионных удостоверений осталась в прошлом. В ведомстве посетовали на всеобщую цифровизацию, уточнив, что информация о пенсионерах отныне находится в электронном виде. По этой причине людям начали выдавать вместо привычных удостоверений обычные бумажные справки.

Свежие данные по этой теме указывают на то, что в 2019 году Пенсионный фонд начнет реализацию нового проекта, который предполагает создание цифровых социальных карт. Они придут на смену привычным пенсионным удостоверениям, но по своему функционалу окажутся куда более расширенными.

С помощью таких карт пенсионеры, а также граждане предпенсионного возраста, смогут подтверждать положенные им по закону льготы. Например, они будут приниматься в продуктовых магазинах, переговоры с которыми Пенсионный фонд довел до стадии подписания соответствующих соглашений о сотрудничестве.

Цифровая социальная карта позволит идентифицировать человека как пенсионера или предпенсионера. Информация о льготах, положенных мерах социальной поддержки будет зашифрована в qr-коде, который можно считать с экрана смартфона.

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