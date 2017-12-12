Певица Лера Массква чуть не сгорела с сыном в квартире

12.12.2017 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Певица Лера Массква чуть не сгорела с сыном в квартире Российская певица Лера Массква попала в больницу с ожогами рук и отравлением угарным газом. Исполнительницу госпитализировали после пожара в ее московской квартире.

Пожар в доме был ночью на проспекте Маршала Жукова. Госпитализирован также сын певицы Платон, у мальчика отравление угарным газом. Как сообщает "Рен ТВ", муж певицы, музыкант Павел Евлахов, получил ожоги и отравление.

По информации телеканала, спасатели ликвидировали пожар.

Лера Массква известна благодаря таким хитам, как "SMS-ная любовь", "7 этаж", "Разные", "Ну, наконец-то", "Мы с тобой" и "Ялта". В конце 2016 года она вышла замуж за Евлахова, основателя и лидера группы "4ехов".

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