Певица Лера Массква чуть не сгорела с сыном в квартире

Российская певица Лера Массква попала в больницу с ожогами рук и отравлением угарным газом. Исполнительницу госпитализировали после пожара в ее московской квартире.

Пожар в доме был ночью на проспекте Маршала Жукова. Госпитализирован также сын певицы Платон, у мальчика отравление угарным газом. Как сообщает "Рен ТВ", муж певицы, музыкант Павел Евлахов, получил ожоги и отравление.

По информации телеканала, спасатели ликвидировали пожар.

Лера Массква известна благодаря таким хитам, как "SMS-ная любовь", "7 этаж", "Разные", "Ну, наконец-то", "Мы с тобой" и "Ялта". В конце 2016 года она вышла замуж за Евлахова, основателя и лидера группы "4ехов".

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







