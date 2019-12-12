Пиар-директор Заворотнюк прокомментировал слухи о параличе у актрисы



Российская актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк может остаться парализованной после тяжелого заболевания. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванный источник.

По данным Mash, опухоль в левом полушарии мозга спровоцировала развитие патологии у Заворотнюк. Сначала у артистки отнялась правая рука, а затем болезнь парализовала всю правую сторону. При этом источник Mash сообщил, что шансов на восстановление у актрисы мало.

Корреспондент Nation News попросил концертного директора Заворотнюк Стаса Христова прокомментировать информацию о парализованной актрисе. Однако представитель артистки от комментариев отказался.

«Я это не комментирую», — заявил пиар-директор Заворотнюк.

В августе 2019 года в СМИ появилась информация о резком ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. По данным СМИ, у актрисы была диагностирована опухоль мозга на последней стадии.

В сентябре стало известно, что актрису госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из столичных клиник, где медики ввели Заворотнюк в состояние искусственной комы, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако на странице Заворотнюк в Instagram появилась публикация с опровержением данной информации.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







