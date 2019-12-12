Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе с юмористом

12.12.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе с юмористом
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отреагировала на слухи о их свадьбе, появившиеся накануне в СМИ и соцсетях.

На своей странице в Instagram Брухунова ответила на сообщения о свадьбе, назвав их травлей.

«Спасибо всем, кто за эти часы травли в СМИ нашел минутку и отозвался добрым словом, пожеланием, комментарием и поддержкой», — заметила помощница юмориста.

Она заявила, что является самостоятельным человеком и ни на что не жалуется.

«Прошу так же не обращаться ко мне за комментариями по тому или иному вопросу, связанному с моей личной жизнью», — подчеркнула Брухунова.

Ранее Брухунова выложила в соцсеть снимок с букетом белых цветов. Часть пользователей предположила, что она вышла замуж за Петросяна.

Позже помощница юмориста удалила пост, когда к обсуждениям присоединились представители СМИ.

Сам Евгений Петросян не опроверг, но и не подтвердил предположения о свадьбе, однако все же назвал слухи клеветой и вмешательством в личную жизнь.

В ноябре 2018 года юморист развелся со своей супругой Еленой Степаненко, на которой был женат 33 года. Татьяна Брухунова до знакомства с Петросяном работала обычным сисадмином сайта, сообщает «Пятый канал».

Бракосочетание Петросяна и Брухуновой состоялось в декабре, сообщил Kp.ru анонимный источник из окружения артиста.

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