Путин подписал закон о заморозке пенсий

12.12.2018 Автор: Рубрика: Главное Отзывов нет »

Президент России Владимир Путин согласился с правительством в вопросе о необходимости "заморозки" пенсионных накоплений граждан. Он поставил свою подпись под соответствующим законом, который регламентирует "заморозку" на ближайшие три года.

Путин подписал закон о заморозке пенсий

В данном случае речь идет о "заморозке" накопительной части пенсии, которая указом Путина была продлена до 2021 года. Об этом говорится в тексте федерального закона, размещенного на официальном портале правовой информации.

С 2014 года 6% от зарплаты россиян направляются на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно текущему закону, это решение действует до 2020 года. Новый документ продляет "заморозку" еще на год. Мера позиционировалась как временная, но с тех пор "заморозку" продлевали несколько раз.

Также в законе прописывается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Напомним, отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Подобная практика властей вызывает много вопросов в обществе. В большинстве своем россияне несогласны с "заморозкой", потому что опасаются за свое будущее.

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