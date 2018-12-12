Российский президент Владимир Путин недавно констатировал, что избежать пенсионной реформы было нельзя. Он заявил, что без преобразований в пенсионной сфере, под вопросом оказалось бы материальное положение миллионов граждан нашей страны.

На подобного рода комментарии президент РФ решился после того, как стало понятно, что он подпишет закон об увеличении возраста выхода на пенсию. Документ предполагает рост этого показателя для мужчин и женщин на пять лет. Несмотря на многочисленные негативные комментарии со стороны рядовых россиян, Путин все-таки подписал закон. Таким образом, он одобрил инициативу правительства о том, чтобы пенсионный возраст начал планомерно повышаться уже со следующего года.

Казалось бы, что в нынешней ситуации даже президенту не удастся найти тех слов, которые могли бы утешить пенсионеров и вообще пожилых россиян, которых с недавнего времени начали называть предпенсионерами. Однако Путин все-таки изыскал такую возможность, когда публично объявил о том, что вопрос о повышении пенсий в будущем решен окончательно и пересмотру он не подлежит.

Таким образом Путин утешил пенсионеров, которые переживали, что их могут лишить дополнительно льгот или же пенсий вовсе. В последнем случае опасения высказывали работающие пенсионеры, так как время от времени по их дальнейшей судьбе высказывались весьма тревожные комментарии. Мол, следует вернуться к советской практике, когда человеку приходилось выбирать между работой и пенсией.

Владимир Путин же заверил, что пока он президент, лишать трудящихся пенсионеров пенсий не будут. Впрочем, в свое время он в подобном ключе высказывался по поводу повышения пенсионного возраста...

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