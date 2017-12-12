С 1 января в Москве существенно вырастут пенсии

12.12.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

С 1 января в Москве существенно вырастут пенсии

Относительно недавно московские власти сделали приятное заявление для пенсионеров. Они пообещали существенно увеличить поддержку данной категории людей сразу после наступления 2018 года. Очередная индексация пенсий запланирована на 1 января следующего года.

Столичный градоначальник Сергей Собянин объявил о том, что властям Москвы удалось сформировать бюджет, в который включены дополнительные расходы на поддержку пенсионеров. Эта поддержка будет заключаться в повышенной индексации пенсий с первого числа будущего года. В среднем выплаты столичных пенсионеров повысятся на три тысячи рублей.

Если рассматривать конкретные параметры будущих повышений, то становится понятно, что пенсии вырастут очень существенно. Для примера можно обратиться к ветеранам труда, пенсии которых в январе поднимутся в два раза. Особенное внимание мэрия Москвы намерена уделять тем людям, которые принимали участие в обороне столицы в годы ВОВ.

Вместе с этим предусмотрен поддержка тех жителей Москвы, которые перешли 101-летний рубеж в своей жизни. Они получат единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей.

Собянин пояснил, что минимальная пенсия в Москве будет повышена с 14,5 тыс. рублей до 17,5 тысячи рублей. Мэр Москвы уточнил, что на 9 тысяч рублей вырастет размер ежемесячной выплаты героям России, тогда как их вдовам будут платить на семь тысяч рублей больше.

В заключении лишь напомним, что с 1 января 2018 года по всей стране пройдет плановая индексация пенсий, которую перенесли на это число с 1 февраля. Размер прибавки будет исчисляться 3,7 процентами.

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