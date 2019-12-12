Тарантино может создать продолжение «Убить Билла»



Культовый американский режиссер Квентин Тарантино рассматривает возможность съемок сиквела фильма «Убить Билла». Об этом он заявил, выступая в эфире радиостанции Sirius XM Radio.

Кинематографист рассказал, что недавно ужинал с актрисой Умой Турман, исполнившей главную роль в «Убить Билла», и после этого всерьез задумался о съемках продолжения картины.

«Если какой-либо из моих фильмов должен родиться из моих предыдущих работ, то это должен быть третий «Убить Билла», — отметил Тарантино.

Режиссер подчеркнул, что до сих пор не снимал сиквел, поскольку не знал, как продолжить историю Беатрикс Киддо. Он признался, что не хотел делать «приключенческую хренотень», потому что персонаж Умы Турман, который прошел сквозь огонь и воду, этого не заслуживал. Но теперь у Тарантино есть концепция нового сюжета, сообщает телеканал 360.

«Теперь у меня есть идея, которая действительно может быть интересной. Но я бы не стал приступать к ней сейчас. Я займусь этим, как минимум, через три года», — добавил кинематографист.

Отметим, что в настоящий момент Тарантино работает над пьесой, а после рассматривает возможность съемок сериала по «Звездному пути».

«Убить Билла» — является дилогией, хотя сам Тарантино утверждает, что считает ее одним фильмом. Первая часть вышла на экраны в 2003 году, вторая — в 2004. Фильмы рассказывают историю наемного убийцы Беатрикс Киддо по прозвищу Невеста, которая мстит своим бывшим соратникам и своему боссу Биллу за то, что те пытались убить ее на собственной свадьбе. «Убить Билла» оказался во многом экспериментаторским кино, которое отдает дань уважения самурайским фильмам и китайским лентам о боевых искусствах.

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