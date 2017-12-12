Владимир Пресняков и Наталья Подольская сообщили о беременности. Видео

Известные артисты записали обращение к своим подписчикам. Наталья Подольская заявила, что пока не собирается становиться мамой во второй раз. Супруг поддержал любимую и пошутил над сплетнями, которые распространяют в Сети.

Поклонники Владимира Преснякова и Натальи Подольской восхищаются гармонией, которая царит в их семье. Фанаты постоянно настаивают на том, чтобы артисты завели второго ребенка. Подписчики микроблога Подольской внимательно следят за ее снимками, пытаясь разглядеть округлившийся животик. Однако, как призналась сама певица, она пока не беременна.

В подтверждение своих слов супруга Преснякова сняла ролик, в котором обратилась к поклонникам.

«Дорогие друзья, я хочу сообщить вам грандиозную новость - я не беременна. К сожалению или к счастью. Почему вы всегда видите у меня живот?» - отметила Подольская.

В свою очередь, Пресняков, внезапно появившийся в кадре, добавил: «Скоро!». Наташа пошутила, что именно муж находится в положении. Поклонники посмеялись над забавным видеороликом супругов.

«Все просто хотят, видимо, чтобы у вас второй ребеночек появился», «Отличная пара, обожаю вас, Наташенька, вы прекрасно выглядите, не слушайте никого», «Наташа и Володя, вы хорошие и с юмором! Прекрасная пара! Счастья вам!» - хвалили артистов фолловеры.

Напомним, что у Подольской и Преснякова растет сын Артемий, который появился на свет в 2015 году. Раз в несколько месяцев в СМИ то и дело появляется информация об интересном положении певицы, однако пара просит не торопить события.

Я не беременна 👀👀👀!!! Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Дек 10 2017 в 11:18 PST

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