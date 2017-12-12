Зарплаты полицейских вырастут в 2018 году в полтора раза

Президент России Владимир Путин в своем недавнем заявлении сделал акцент на заработных платах сотрудников полиции. Глава государства пообещал работникам правоохранительных органов увеличение жалования в следующем году. Прибавка окажется внушительной.

В 2018 году в России начнет реализовываться новая программа, из которой следует, что жалование полицейских вырастет в полтора раза. Такая существенная прибавка уже заложена в бюджет страны, поэтому с ее реализацией на практике не должно возникнуть вопросов.

Вместе с этим в глаза бросается тот аспект, что окончательное утверждение концепции по дополнительной поддержке сотрудников полиции должен подписать Владимир Путин. Ожидается, что это произойдет в начале следующего года.

Планируемая индексация заработных плат сотрудников МВД пройдет на основе государственной программы по повышению зарплат. Она будет напрямую опираться на рост рыночных цен в стране. Во время перерасчета выплат будет учитываться и такой фактор, как курс национальной валюты.

Напомним, в текущем году оклады силовиков повысились в среднем на 5,5 процентов. В отдельных регионах повышение состоялось на семь процентов. Предыдущая надбавка состоялась осенью 2017 года.

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