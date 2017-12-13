Дочь Спартака Мишулина впервые прокомментировала результаты теста ДНК, доказавшего родство с Тимуром Еремеевым

Дочь актера вместе с мужем пришла на программу "Пусть говорят", что рассказать, что она думает об этой истории с внебрачным сыном отца.

В одном из прошлых эфиров программы «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым огласили результаты ДНК-теста Тимура Еремеева, который последние месяцы пытался доказать, что легендарный Спартак Мишулин является его отцом. В ходе экспертизы выяснилось, что родство составляет 99,99%. До последних минут того эфира Карина Мишулина не решалась выходить в студию, за происходящим она наблюдала из-за кулис.

«Мне очень жалко мою маму. У нее выпали все зубы за время этой истории, она поседела. Неужели человеческая жизнь может стоить этой радости? <…> По нашему результату по Y-хромосоме он не является сыном на 99,99%. Если люди хотят этому верить, я поздравляю Тимура, желаю ему счастья», — эмоционально высказалась актриса, но перед собравшимися так и не появилась.

В сегодняшнем эфире дочь Спартака Мишулина совладала со своими чувствами и впервые прокомментировала ситуацию с ДНК-тестом Тимура Еремеева. Актриса извинилась перед зрителями за свое неоднозначное поведение на предыдущих передачах и сказала следующее: «Повторюсь, если бы Тимур пришел к нам лично и все рассказал, ситуация бы сложилась иначе. Сейчас мне очень жалко маму, невинная женщина, инвалид второй группы. Она очень переживала», — высказалась Карина.

Многие гости принялись утверждать, что дочь Спартака Мишулина и ее мама знали о существовании другой семьи. «Я клянусь Богом, жизнью своих детей, что мы не знали о существовании Тимура Еремеева», — прокомментировала актриса. Новоявленный сын Мишулина, в свою очередь, обратился к сестре со словами. «Карин, я думаю, что ты признаешь за мной право ошибаться, я живой человек. Обиды нет по отношению к тебе. Молодой человек говорил, вряд ли мы обнимемся в этой студии, я ответил, чтобы не зарекался», — сообщил Тимур.

В финале эфира Дмитрий Борисов обратился к детям выдающего артиста и выразил надежду на то, что они все-таки смогут поговорить и примириться. Спустя полчаса после окончания съемки мама Еремеева — Татьяна Анатольевна извинилась перед Кариной и ее мамой. Женщина не стала просить прощения на публике, а обратилась к актрисе за кулисами.



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