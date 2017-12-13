Поклонники озабочены изможденным видом звезды «Кухни» Елены Подкаминской. Фото

38-летняя актриса летом этого года стала во второй раз мамой.
Артистка уже вернулась к работе и принимает активное участие в съемках.
Елена Подкаминская воспитывает двух дочерей. Старшая дочь Полина родилась в браке актрисы с бизнесменом Александром Пляцевым, а младшая Ева — в отношениях с 39-летним Денисом Гущиным. Девочка появилась на свет в августе этого года.
Первые месяцы жизни Елена буквально не отходила от новорожденной и все свое время проводила с детьми, но уже через два месяца после родов постепенно начала возвращаться к привычному ритму жизни. Сейчас Подкаминская уже полностью восстановила свою фигуру и вернулась к съемкам в кино.
В микроблоге Елены появилось фото, сделанное во время съемок. На снимке Елена выглядит изможденной и очень уставшей. Остается загадкой, чем обусловлен такой внешний вид — работой гримеров и новой ролью Елены или же настоящей усталостью, ведь актриса совмещает работу и заботу о дочерях. «Похоже, мне повезло и с оператором, и с художником!» — отметила Елена под снимком.
Поклонники предполагают, что такой уставший вид связан с очень быстрым похудением актрисы. И хотя она не сильно поправилась после родов, но все же все лишние килограммы скинула в очень короткий срок — уже через месяц после родов Подкаминская могла похвастаться стройной фигурой.
И это мы снимаем пусть лирическую, но КоМеДиЮ!!🙈Похоже, повезло с оператором и художником😳😍 #новыйпроект 🎥 #подробностипозже 💤
Еще из этой рубрики: