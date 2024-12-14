Российское внешнеполитическое ведомство обещает ответные шаги

10 декабря министерство финансов США объявило: киевский режим нелигитимного президента Владимира Зеленского получит 20 миллиардов долларов. Причем эти деньги будут выданы в кредит, выплату которого должны гарантировать «замороженные» на Западе российские финансовые активы.

МИД РФ по этому поводу выступил с гневным заявлением. Согласно ему, происходящее является банальным грабежом: Украину собираются финансировать за счет средств, фактически украденных странами «Большой семерки» у России.

В МИДе опасаются, что 20 миллиардов – это только начало. Как отмечает внешнеполитическое ведомство, действия Запада в уголовном праве любого цивилизованного государства характеризуются как кража в особо крупном размере, совершенная организованной преступной группировкой по предварительному сговору. Воруя чужие, то есть российские, деньги, страны «семерки» готовятся продолжать банкет, желая изъять и потратить на собственные нужды весь объем «замороженных» российских резервов. А это более 300 миллиардов долларов.

Правда, МИД при этом полагает, что Запад сам себе, что называется, стреляет в ногу. Нацистско-бандеровскому режиму (терминология министерства) краденые деньги все равно не помогут. При этом мировая финансовая система, базирующаяся в первую очередь на долларовых расчетах, получила серьезный удар. Видимо, подразумевается, что доверие к американской валюте подорвано, особенно в странах так называемого «глобального юга».

Сами же США, как говорится, «загнивают». В заявлении МИДа подчеркивается: налицо русофобия администрации действующего президента Джо Байдена, пытающейся по максимуму нагадить России до инаугурации Дональда Трампа, намеченной на 20 января 2025-го. При этом игнорируется постоянное ухудшение ситуации в американской экономике – это и огромный государственный долг, и накачивание различных финансовых «пузырей». На низовом уровне наблюдается падение уровня жизни рядовых американцев – именно это и привело к поражению на выборах кандидата от демократов Камалы Харрис, однопартийцем которой является Байден.

Чего же добились США, подорвав доверие к доллару и уронив уровень жизни собственных граждан? По мнению МИДа, ничего. Не получилось нанести России «стратегическое поражение». Киевские марионетки Вашингтона против нашей страны бессильны, любые планы Запада ждет провал.

Наконец, подытожено в заявлении, Москва не будет спокойно наблюдать, как разграбляются ее активы. У российских властей хватает и возможностей, и рычагов для нанесения ответного удара. В любой момент могут быть изъяты западные активы, находящиеся в юрисдикции РФ. Так что кража наших денег в первую очередь бьет по самим Штатам и странам, находящимся в их орбите влияния.

Суммарно, с учетом вливаний еще и из Евросоюза, Украина должна получить на 2025 год от 40 до 50 миллиардов долларов. Это намного меньше и «хотелок» Зеленского, и той суммы, которую считают чуть ли не минимально необходимой в киевском министерстве финансов. Так, на 2025 год украинское правительство затребовало у Запада не 40-50, а 120 миллиардов долларов.

Напомним, что законопроект о конфискации и передаче Украине замороженных российских активов был принят Конгрессом США еще весной, 20 апреля. Еще тогда Россия предупреждала, что может применить ответные меры. При этом сумма западных активов, «зависших» в РФ, не называлась, однако министр финансов Антон Силуанов заявлял: «У нас заморожено не меньше». То есть дал понять, что возможен вполне симметричный ответ: Западу, если что, тоже будет больно.