Родственники выбрали нестандартное место для похорон Хворостовского

Певец не сможет найти упокоения на кладбище. Хотя это и не в православной традиции.

Баритон Дмитрий Хворостовский, завещавший часть своего праха похоронить на малой родине в Красноярске, вряд ли предвидел, что ему не найдется места на городском кладбище. Ведь в христианской традиции (у певца был очень сложный путь к Богу – он крестился в 30 с лишним лет) за пределами погоста хоронят только самоубийц...

Но у чиновников Красноярского края другое мнение. Они решили воздвигнуть памятник своему знаменитому земляку в необычном месте – в центре города. А капсулу с его прахом заложить в основание монумента. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко. "Предлагается, и это согласовано с семьей, что в основании памятника будет заложена капсула с частью праха Дмитрия Александровича Хворостовского. Мнение семьи является очень важным. Возможные варианты его установки сегодня обсуждались".

По его словам, рассматриваются разные варианты размещения памятника – на набережной Енисея, на Театральной площади напротив Театра оперы и балета. Правда, не все жители города поддерживают подобную идею. "Какие такие "мемориалы" с прахом, господа? Мало нам кладбища в самом сердце страны? Давайте по городам и весям настроим усыпальниц на площадях и набережных!", "А что, на кладбище, на нашем городском кладбище, где есть Аллея Славы, где покоятся лучшие люди города. Почетного гражданина, коим является Хворостовский, похоронить среди них плохо?", "Почему надо поступать не по-христиански? Вспомните, кого наши предки хоронили за оградой кладбищ? Не думаю, что сам покойный подразумевал, составляя завещание, что-то подобное, что хотите сотворить вы, хоть и был, говорят, человеком неверующим, хоть и крещенным", – возмущены поклонники.



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