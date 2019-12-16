Валерия сообщила подробности одного из ДТП с участием сына

16.12.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Валерия сообщила подробности одного из ДТП с участием сына
Российская исполнительница Валерия прокомментировала первое из трех дорожно-транспортных происшествий, случившихся за минувшие семь дней с ее сыном Арсением Шульгиным.

Авария случилась 8 декабря, когда Шульгин направлялся в Северную столицу на выступление матери. Транспортное средство, которым управляла его девушка Лиана, столкнулось с ограждением. По словам певицы Валерии, она благодарна возлюбленной Арсения, потому что ей удалось предотвратить трагедию, сообщает телевизионный канал НТВ.

«Она увела от удара. Если бы подставила другой бок, где Арсений сидел и его друг, их бы закружило, они бы улетели в кювет. Неизвестно, чем бы это все закончилось», — отметила артистка.

По словам Валерии, пострадавшие были трезвые. Она полагает, что трасса не была подготовлена к неблагоприятным метеорологическим условиям, поскольку «не была посыпана реагентами», пишет «Царьград».

В результате первой аварии молодые люди получили различные травмы и попали в медицинское учреждение. Практически сразу после выписки Шульгин стал участником второй аварии: в его такси врезался автобус.

Накануне Арсений Шульгин попал в третье ДТП за семь дней. По его словам, ничего серьезного не произошло. Автомобили только слегка ударились друг о друга, передает НСН.

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