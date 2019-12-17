Пользователи обсуждают странный взгляд актрисы на свежем фото.
Ситуация вокруг опасных пристрастий известной актрисы и звезды сериала "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой продолжает волновать пользователей Сети и журналистов.
Напомним, что минувшей осенью 39-летнюю артистку задержали в Москве с наркотическим веществом в нижнем белье, и вот теперь, когда громкий скандал поутих, Бочкареву в очередной раз обвинили в употреблении запрещенных веществ.
Накануне актриса побывала с гастролями на своей малой родине - в Нижнем Новгороде. Одна из иецхэзцг поклонниц засняла звезду возле гримерки с цветами, опубликовав кадр в Сети.
Фотография вызвала бурные обсуждения. Так, пользователи обратили внимание на странный взгляд актрисы.
"Глаза в кучу", "Взгляд стеклянный", "Она под веществами", "Под кафйом тётя", "Совсем опустилась", - пишут фоловеры.
Напомним, что после скандала Бочкареву лишили водительских прав сроком на один год и восемь месяцев. К тому же ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.
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