Глаза в кучу: звезду Счастливы вместе Бочкареву снова заподозрили в наркомании

17.12.2019 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Глаза в кучу: звезду Счастливы вместе Бочкареву снова заподозрили в наркомании

Пользователи обсуждают странный взгляд актрисы на свежем фото.

Ситуация вокруг опасных пристрастий известной актрисы и звезды сериала "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой продолжает волновать пользователей Сети и журналистов.

Напомним, что минувшей осенью 39-летнюю артистку задержали в Москве с наркотическим веществом в нижнем белье, и вот теперь, когда громкий скандал поутих, Бочкареву в очередной раз обвинили в употреблении запрещенных веществ.

Накануне актриса побывала с гастролями на своей малой родине - в Нижнем Новгороде. Одна из иецхэзцг поклонниц засняла звезду возле гримерки с цветами, опубликовав кадр в Сети.

Глаза в кучу: звезду Счастливы вместе Бочкареву снова заподозрили в наркомании

Фотография вызвала бурные обсуждения. Так, пользователи обратили внимание на странный взгляд актрисы.

"Глаза в кучу", "Взгляд стеклянный", "Она под веществами", "Под кафйом тётя", "Совсем опустилась", - пишут фоловеры.

Напомним, что после скандала Бочкареву лишили водительских прав сроком на один год и восемь месяцев. К тому же ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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