Шольц назвал приостановку сертификации «Северного потока-2» Германией неполитическим решением

Иван Дек 17, 2021 Общество

Канцлер отметила коммерческий характер «Северного потока - 2» с частными инвестициями.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном после саммита ЕС канцлер Германии Олаф Шольц назвал приостановку сертификации газопровода «Северный поток-2» решением неполитическим образом,пишет news-o.ru.

Канцлер отметила коммерческий характер «Северного потока - 2» с частными инвестициями. Шольц подчеркнул, что решение немецкого регулятора о соответствии проекта европейскому законодательству было принято без учета политической ситуации, добавив, что процедура предполагает «множество консультаций», но процесс движется.

Напомним, 16 ноября появились сообщения о приостановке сертификации «Северного потока - 2», которая по плану должна была завершиться только 8 января 2022 года. Начать поставки по газопроводу можно будет только осенью. 2022 г.

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