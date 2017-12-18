Появились точные данные о доплате к пенсии за детей, рожденных до 1990 года

В интернете можно наблюдать большое количество сообщений, гласящих о том, что всем женщинам, родившим детей до 1990 года, положена прибавка к пенсии. Отмечается, что у желающих получить данную прибавку остается всего несколько дней, чтобы написать заявление.

Интересно сразу же отметить, что в некоторых заметках даже приводятся конкретные параметры будущей прибавки. Речь идет о разных данных, которые в основном варьируются от сотен до нескольких тысяч рублей. Правда, если разобраться в ситуации подробнее, то становится понятно суровая российская реальность.

Обеспокоенные российские граждане в массовом порядке пытаются понять, до какого числа нужно подать заявление на доплату к пенсии за детей, которые появились на свет до 1990 года. Также актуальны следующие моменты: на какую прибавку можно рассчитывать и какие для этого требуются документы?

Впрочем, зачастую сообщения в интернете по этому поводу не соответствуют действительности. На практике же картина выглядит следующим образом: кому-то может быть прибавка в размере 500 рублей, кому-то 40 руб., а другим и вовсе повышение может только навредить в плане пенсионного обеспечения.

Специалисты дают понять, что как таковой доплаты к пенсии не предусмотрены нынешним законодательством. На тех детей, которые находятся на иждивении, пенсионерам устанавливается фиксированная выплата в повышенном размере.

В данном аспекте речь может идти о перерасчете пенсии из-за смены периодов работы периодами ухода за детьми до полутора лет. Перерасчет пенсии с учетом пенсионных коэффициентов за периоды ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет производится по заявлению пенсионера.

В Пенсионном фонде дали понять, что перед подачей заявления о перерасчете пенсии нужно запастись главным документом в этом случае - свидетельством о рождении детей. Перерасчет будет произведен только в том случае, если прибавка будет выгодна для конкретного пенсионера. Размер повышения индивидуален, тогда как срок подачи заявления на перерасчет не имеет временных ограничений.

В заключении констатируем, что женщинам детей, рожденных до 1990 года, рассчитывать на существенную надбавку к своей пенсии совершенно не нужно.

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