Раскрыты реальные размеры пенсий в России

Повышенный интерес к пенсионной тематике связан напрямую с теми преобразованиями в этой сфере, на которых сначала настояло правительство, а затем их утвердил президент. В первую очередь речь идет о повышении возраста выхода на пенсию.

В рамках планируемой пенсионной реформы, как заверяют нас власти, будет достигнуто существенное повышение пенсионных выплат. Мол, все те средства, которые удастся накопить в бюджете после повышения пенсионного возраста, пойдут именно на рост пенсий. Начнется данный процесс уже со следующего года.

Тем временем, пока разговоры по этому поводу ведутся, в информационном пространстве появились данные из Пенсионного фонда. Они позволяют раскрыть реальные размеры пенсий в нашей стране на сегодняшний день. Также в ведомстве рассказали, что сейчас влияет на формирование пенсии по старости.

Оказалось, что самая большая пенсия в России в 2018 году на Чукотке - порядка 25 тысяч рублей. Следом идет Ненецкий автономный округ, где многие пенсионеры получают от государства 22 тысячи рублей ежемесячно. Замыкает тройку лидеров Магаданская область (21 тысяча рублей).

В пенсионном фонде подчеркнули, что на итоговый размер пенсии влияет не только трудовой стаж человека, но еще и размер заработной платы и повышающие коэффициенты, зависящие от региона проживания, возраста гражданина и наличия иждивенцев.

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