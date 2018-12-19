Алла Пугачева даст концерт впервые за 9 лет

19.12.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Алла Пугачева даст концерт впервые за 9 лет
Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева собирается провести 17 апреля юбилейный концерт на сцене Кремлевского дворца, передается на официальном сайте площадки.

Пугачева в 2010 году объявила о прекращении гастрольной деятельности и с тех пор не давала ни одного сольного концерта. Весной 2019 года примадонне российской эстрады исполняется 70 лет.

"Семнадцатого апреля на главной сцене страны – в Государственном Кремлёвском дворце, состоится юбилейный концерт примадонны отечественной эстрады "Алла Пугачёва. P. S.", - говорится в сообщении на сайте.

Концерт Пугачева также анонсировала в своем Instagram. "В жизни раз бывает 70 лет. Дай Боже сил мне на этот вечер", - написала артистка.

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