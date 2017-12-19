Андрей Малахов поведал как ухаживает за сыном

Если бы в начале 2017 года кто-то сказал мне, что после четверти века, отданной «Первому каналу», я обрету иную телевизионную прописку! Что сменю место работы, давно ставшее частью моей ДНК, а новость о моем трансфере несколько дней будет занимать первую строчку как на главной странице Яндекса, так и других поисковых систем! Что в конце лета на официальном сайте канала «Россия 1» появится громкий обязывающий заголовок «В программе «Прямой эфир» начинается новая эра»! И уже потом – разве я мог представить диапазон и тяжесть проблем, с которыми столкнусь, став еще и продюсером собственного шоу?! Но сегодня в ежедневной круговерти эфиров, редакционных летучек и рабочих встреч я точно знаю, что не стою на месте. Я двигаюсь вперед. Пусть и маленькими шажками, иногда даже теряя равновесие. А когда мой сын Сашка, которому скоро исполнится месяц, встанет на ножки и сделает свой первый шаг, я обязательно расскажу ему, что не надо бояться падений: люди падают, чтобы научиться подниматься. А пока я каждый день наблюдаю, как наш «маленький столбик» меняется. Так мы его прозвали, потому что после еды Cашуню обязательно надо поносить распрямленным, иначе срыгнет. С одиннадцати до трех ночи спать он нам не дает, у сына типичные мальчиковые проблемы – колики. И пусть специалисты твердят, что в первые недели жизни грудничок узнает родителей не зрительно, а только по запаху и голосу, я уверен – Сашка точно знает, кем ему приходится красивая и нежная тетя, которая постоянно рядом, и тот замотанный на работе дядя, иногда меняющий ему подгузники.

«До того как нас в семье стало трое, многое в жене меня удивляло, но какой замечательной матерью будет Наташа, я и вообразить не мог! И то, что его бабушка Тамара скупит всю детскую одежду в пределах Садового кольца, тоже не предполагал».

Кстати, вы знаете, что для мальчиков и девочек существуют разные куклы-неваляшки? Вот и мы с его дедушкой Витей, на которого сын очень похож, до недавнего времени не знали. Моя мама нас просветила. И вообще, ходить с этой бабушкой Саши в магазин игрушек еще то испытание. Сначала она негодует, почему такой скудный выбор на витрине с маркировкой «для детей от 0+» (яркие изделия для младенцев постарше мама, педагог c сорокалетним стажем, категорически в расчет не берет), дальше полчаса перебирает разных уточек, жирафов, рыбок и слоников, объясняя, что протянутый мной веселый пингвин, может, и ничего, но глаза должны быть гораздо больше. Кульминация шоу «Игрушка для новорожденного внука» наступает у кассы. «Скажите, где сделана эта лошадка? – интересуется Людмила Николаевна и, услышав, что в Китае, решительно возвращает выбранный товар, рассказывая мне потом, чем опасна пластмасса из этой страны для здоровья малышей. «Ну вот, – вздыхает уже в машине мама, – я так хотела сделать ребенку подарок, теперь придется идти с пустыми руками». А когда я звоню и чуть ехидно спрашиваю, узнал ли ее внук без очередной игрушки, смеется и с гордостью делится, как сегодня Сашенька ей улыбался.



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