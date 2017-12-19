Анита Цой рассказала свой секрет борьбы с морщинами

Артистке Аните Цой 46 лет, она не скрывает своего возраста и отлично выглядит. Причины простые – правильное питание и постоянный уход за своим телом. Певица поделилась с поклонниками своими собственными секретами красоты и рассказала, как именно она ухаживает за лицом.

У Аниты Цой появился еще один бизнес, еще одно дело. Певица и телеведущая совсем скоро сможет смело назвать себя предпринимателем. Анита готовится к запуску собственной косметической линии, в основе которой лежат омолаживающие средства. По словам Цой, эффективность корейских продуктов для лица, кремов, масок и эмульсий доказана на ее собственным примере. Анита говорит, что всю продукцию она проверила на себе. Артистка обратилась к своим подписчикам в социальной сети предельно просто: «Хотите выглядеть, как я, пользуйтесь тем, чем пользуюсь я!».

«Совсем скоро я буду готова раскрыть вам свой секрет молодости. К сожалению, мы не молодеем. Мне 46! Я думаю о своей внешности каждый день и ищу пути натурального, омолаживающего воздействия на свой организм. Эксперименты дали хороший результат, и я решила отныне делиться им с вами. Очень скоро я открываю маленький, но волшебный кабинет, в стенах которого будут происходить волшебные превращения женщин», – призналась Анита.

Однако некоторые фанаты заподозрили певицу в лукавстве. Они принялись оправдывали молодое лицо Аниты генетикой, начали обвинять в том, что артистка делала пластические операции. «У кореянок от природы долго нет морщин. Лукавит Анита, что такими масочками можно избавится от них... Генетику никто не отменял», «Есть большая тайна. Азиаты не склонны к старению, и это - факт», «Пластику то не скроешь! Нагло обманывают и наживаются на фанатах!»

На все обвинения, Анита тут же ответила большим постом, в котором заверила: «Пластики нет и не было». И добавила, что никого не заставляет верить в предлагаемую продукцию.

«Пусть каждый принимает самостоятельное решение по методам оздоровления и омолаживания своего организма. Я выражаю свою точку зрения, равно, как и в музыке. И выступаю за естественную красоту и за натуральные методики. Кому-то они подойдут и понравятся. Кому-то - нет. И это нормально», – написала Анита.



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