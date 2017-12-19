Анна Седокова провела свой день рождения с Хью Джекманом

19.12.2017 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Анна Седокова провела свой день рождения с Хью Джекманом Два дня назад Анна Седокова отметила 35-летнйи юбилей. День рождения многодетная мама отметила в Париже. Звезда заинтриговала поклонников снимком, на котором она запечатлена в компании Хью Джекмана!

«Лучший мой подарок. Это Хью! Нет времени объяснять, лучше расскажу немного позднее! Он удивительный, обаятельный и очень талантлив! Скоро…» — загадочно прокомментировала пост Седокова.

Подписчики стали строить догадки: некоторые предположили, что Анна снимается в кино вместе с Хью, в то время как другие подумали, что певица спела со звездой Голливуда дуэтом.

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