Анна Седокова провела свой день рождения с Хью Джекманом

Два дня назад Анна Седокова отметила 35-летнйи юбилей. День рождения многодетная мама отметила в Париже. Звезда заинтриговала поклонников снимком, на котором она запечатлена в компании Хью Джекмана!

«Лучший мой подарок. Это Хью! Нет времени объяснять, лучше расскажу немного позднее! Он удивительный, обаятельный и очень талантлив! Скоро…» — загадочно прокомментировала пост Седокова.

Подписчики стали строить догадки: некоторые предположили, что Анна снимается в кино вместе с Хью, в то время как другие подумали, что певица спела со звездой Голливуда дуэтом.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







