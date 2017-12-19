Родион Газманов разозлился на подписчиков

Героем недавнего скандала среди пользователей Сети оказался Родион Газманов. Певец поругался со своими подписчиками в Instagram.

Скандал начался с поста артиста, в котором он рассказал о благотворительности - Родион с недавних пор попечитель фонда «Старость в радость», и теперь он регулярно рассказывает о своей работе. Однако нашлись недоброжелатели, которые решили, что Родионом движет только стремление к пиару, а не искреннее желание помочь.

Такие предположения обидели Родиона, и он поделился фото, на котором показывает средним пальцем неприличный жест. «Глубоко печалит тот факт, что даже под постом про благотворительность находятся комментаторы, стремящиеся вставить своё „фе“. Жест, собственно, посвящается им. Что движет этими людьми, я не понимаю!» — написал артист.

Но на этом поток критики в адрес Газманова-младшего не остановился. В итоге он опубликовал роли со сценами из известных фильмов, в которых герои отправляют всех куда подальше.

«После моего поста с фотографией, где я показываю людям, пишущим мне гадости, средний палец, мне поступило множество возмущённых комментариев. Люди, о существовании которых я раньше не знал, пригрозили отписаться и дали понять, что факт их подписки на мой Инстаграм, оказывается, обязывает меня соответствовать их понятиям о том, что такое хорошо, и что такое плохо. Прикреплённый ролик должен, думаю, окончательно расставить точки над i, ё и прочими нуждающимися в этим буквами. Я не люблю ханжей и нытиков. Их показательно-рафинированное поведение, на деле шитое белыми нитками, никогда не будет для меня примером. Если же у вас есть чувство юмора и здоровой самоиронии, я всегда буду рад общению с вами», — прокомментировал пост артист.

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