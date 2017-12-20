9 слухов о звездных личностях, в которые народ не перестает верить 

Слухов о жизни знаменитостей всегда было много, а с появлением Интернета их стало в разы больше. Некоторые из них прижились настолько, что стали похожими на правду.

Мы нашли 9 таких историй и пришли к выводу, что дым без огня все-таки бывает, поэтому не стоит верить всему, что вы слышите.

9. Певице Лорд — 45 лет



Необычная внешность новозеландской певицы Лорд (настоящее имя — Элла Йелич-О’Коннор) породила немало слухов о ее «настоящем» возрасте. Некоторые считают, будто бы певице уже за 40, хотя на момент выпуска дебютного альбома ей было всего 17. Это подтверждается ее свидетельством о рождении, но даже дата рождения Лорд — 7 ноября 1996 года — убедила далеко не всех.

8. Аврил Лавин заменили двойником



Эта легенда родилась в 2015 году. В сети появился бразильский сайт, посвященный Аврил Лавин, где утверждалось, будто бы певица умерла еще в 2003 году и была заменена двойником по имени Мелисса Ванделла.

В подтверждение своей гипотезы автор ссылался на исчезновение родинок и другие изменения во внешности Аврил. Все эти доводы не выдерживают никакой критики, но легенда о двойнике продолжает жить.

7. Стиви Уандер на самом деле не слепой



Некоторые считают, что певец только притворяется слепым, ведь он посещает баскетбольные матчи, покупает телевизоры, а как-то раз даже пытался поймать падающий микрофон. Единственное, что не могут объяснить сторонники этой теории, так это то, зачем Стиви Уандеру понадобилось бы разыгрывать слепого на протяжении 67 лет.

6. Мэрилин Монро носила 50-й размер одежды



Тело Мэрилин Монро считают образцом классической женственной фигуры, а порой и вовсе относят к категории «плюс-сайз». Но параметры Мэрилин мало отличались от стандартных 90-60-90. Сохранились ее одежда и записи костюмеров, из которых следует, что по сегодняшним меркам актриса носила бы 44-46 размер.

Вес Мэрилин колебался — например, в период беременности (которая, к сожалению, закончилась неудачно), но она никогда не была полной. К тому же размерная сетка в США в прошлом не соответствовала нынешней.

5. Кэти Перри — это Джонбенет Рэмси



У фанатов певицы есть теория, что она вовсе не Кэти Перри и даже не Кэтрин Хадсон (Кэти решила взять девичью фамилию матери, чтобы ее не путали с актрисой Кейт Хадсон), а Джонбенет Рэмси — победительница детских конкурсов красоты.

К сожалению, Рэмси ушла из жизни в возрасте 6 лет, и тайна ее смерти по сей день остается нераскрытой. Видимо, этот факт и необычайное сходство Джонбенет и Кэти стали причиной появления абсурдной теории. Впрочем, ее очень легко опровергнуть: когда Джонбенет Рэмси появилась на свет, Кэти было уже 6 лет.



4. Бейонсе никогда не была беременна



Эти слухи появились после участия на тот момент беременной первым ребенком Бейонсе в австралийском телешоу. Платье звезды подвело хозяйку, создав иллюзию «накладного живота», что дало повод злым языкам упрекнуть Бейонсе в симуляции беременности по причине «проблем с фертильностью».

Что ж, совсем недавно певица родила еще двоих детей. Этот факт не оставил никаких сомнений в том, что с ее репродуктивным здоровьем все в полном порядке.



3. Настоящий Пол Маккартни погиб в 1966 году



Сторонники теории заговора верят, что настоящий Пол Маккартни погиб в автокатастрофе еще полвека назад и был заменен двойником. Это якобы подтверждается многочисленными намеками в творчестве The Beatles.

К примеру, тем, что на обложке альбома «Эбби-Роуд» Пол идет не в ногу со всеми и к тому же босиком (а покойников часто хоронят без обуви). Над подобными «доказательствами» можно только посмеяться, а сэру Полу Маккартни пожелать долгих лет жизни.



2. Тело Уолта Диснея было заморожено



Еще одна история из разряда городских легенд гласит, что тело великого мультипликатора было заморожено с целью воскрешения в далеком будущем, когда появятся соответствующие технологии.

Вероятно, этот слух появился из-за того, что смерть Диснея совпала с появлением криоконсервации, да и сам он при жизни якобы проявлял интерес к этому методу. Но на самом деле тело Уолта Диснея было предано не холоду, а огню. После кремации его останки были захоронены в одном из мемориальных парков Лос-Анджелеса.



1. Принц Чарльз не является отцом принца Гарри



Каких только историй недоброжелатели не сочиняли про принцессу Диану и ее семью! Досталось и рыжеволосому принцу Гарри: ему в отцы приписывают не принца Чарльза, а майора Джеймса Хьюита.

Но даже если леди Ди и майора некогда связывали романтические отношения, то едва ли он мог стать отцом ее младшего сына. К тому моменту, когда Хьюит познакомился с принцессой Уэльской, принц Гарри уже делал свои первые шаги.

К тому же Гарри — просто копия своего дяди, брата Дианы Чарльза Спенсера. Что неудивительно, ведь дети иногда бывают похожи не на родителей, а на других родственников.

Бонус: Элвис жив



Поклонники короля рок-н-ролла и по сей день находят аргументы в пользу того, что он симулировал свою смерть. Например, на следующий день после смерти певца некто по имени Джон Берроуз купил в аэропорту Мемфиса билет в один конец до Буэнос-Айреса. По слухам, Берроуз выглядел и говорил точь-в-точь как сам Элвис. Кроме того, «Джон Берроуз» — это псевдоним, которым Пресли пользовался при жизни, когда хотел анонимно снять номер в отеле.

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