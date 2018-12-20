Напуганные грабители дома Тарантино быстро ретировались

В Лос-Анджелесе двое мужчин проникли в дом режиссера Квентина Тарантино. Кинематографист в это время находился там же, передает портал TMZ.

Отмечается, что инцидент произошел ночью. Как рассказал источник, грабители разбили окно, выходящее на задний двор, чтобы попасть внутрь. Тарантино обнаружил мужчин в своем доме и, по словам собеседника портала, столкнулся с ними. Что именно сделал режиссер не уточняется, однако грабители в спешке покинули его жилище. Они похитили у Тарантино драгоценности и другие вещи.

14 декабря сообщалось, что неизвестные ограбили дом одного из основателей группы The Beatles Пола Маккартни в Лондоне.

В конце ноября стало известно, что 55-летний Квентин Тарантино женился на 35-летней израильской певице Даниэлле Пик. Это первый брак кинематографиста.



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