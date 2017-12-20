Пенсионерам заготовили два сюрприза на Новый год, но люди недовольны

Российские власти делают все возможное, чтобы материальное положение пенсионеров постепенно улучшалось. Для этого предпринимаются определенные меры, которые в целом не соответствуют тем требованиям, которые предъявляют граждане.

Относительно недавно стало известно о том, что правительство заготовило пенсионерам сразу два сюрприза. Речь в данном случае идет о неработающих пенсионерах.

Первым приятным бонусом для этой категории граждан станет то, что их пенсии будут проиндексированы в самом начале 2018 года не по уровню инфляции, как это делало в прежние годы, а немного выше. Проще говоря, пенсии повысят не на 3,2 процента, а на 3,7.

Во-вторых, индексация пенсий в следующем году состоится не 1 февраля, как раньше и что закреплено в законодательстве, а уже 1 января.

Безусловно, данные новшества позволяют говорить о том, что государство заботится о пенсионерах, но в то же самое время наблюдается большое количество негативных откликов со стороны рядовых пенсионеров. В первую очередь люди возмущаются тем, что на самом деле все повышения пенсий происходят вовсе не на тот процент, на который должны. В этой связи они указывают на серьезное подорожание основных продуктов и услуг, поэтому нынешних пенсий многим попросту не хватает.

Чего уж говорить о работающих пенсионерах. Представители этой категории получателей пенсий и вовсе не понимают нынешнюю политику властей. Им хочется как и прежде в полной мере чувствовать на себе материальную поддержку со стороны властей. Однако вместо этого работающим пенсионерам приходиться метаться и выбирать между работой и плановыми индексациями пенсий.

В качестве примера можно обратиться к нескольким комментариями пенсионеров, которые ярким образом отражают их недовольство:

"Обидно, что индексация происходит для всех пенсионеров, даже для тех, у кого пенсия превышает 50 тысяч. Вы бы подумали о разнице 7 тысяч и 50 тысяч. Кто-то живет, а кто-то выживает. Может пора производить индексацию только малоимущим?"

"Я - работающий пенсионер. Ежегодно мной перечисляется в ПФ 35000 рублей. Пенсия 12000 рублей. И таких, лишённых компенсаций, тысячи. Нас, полунищих лишаете мизерных денег, а с толстосумов определённо боятся взимать повышенный подоходный налог".

"Хотелось бы взглянуть в глаза тому чиновнику, кто придумал не выплачивать работающим пенсионерам индексацию! А почему бы не сделать наоборот? Работающим пенсионерам - повышенную индексацию к пенсии, и отмена полностью подоходного налога. Посмотрели бы тогда, сколько бы пенсионеров заново легально устроились на работу, а не ждали бы очередной индексации. Мне 66 лет, и я еще работаю уборщицей, а мне прибавка мизер за стаж в августе и "дулю" от правительства за индексацию за то, что еще живу и работаю".

"Работающие пенсионеры - кость в горле Правительства РФ. Они смеют не тихонько сдыхать на мизерную пенсию, а карабкаются, наплевав на свои болячки, работают. Это во-первых. Во-вторых, без повышения остаются только пенсионеры, работающие в бюджетной сфере, все прочие давно уже уволены и работают неофициально, получая зарплату в конверте и экономя работодателям деньги на налоги. Кому стало лучше?"

"Я училась в молодости да, наверное, не на того. На учителя отработала 30 лет, пенсия 7300, больше не заработала, и не знаю на себя пенять, что не ту профессию выбрала? А государство которое, отстаивает интересы, ограбивших остальных в годы перестройки, вроде и не причем".

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